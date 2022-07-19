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    19 июля 2022, 10:52

    Член ОП Данюк заявил, что санкционная политика США провалилась

    Полина Гребенщикова

    Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк назвал провальной нынешнюю санкционную политику США. Об этом написал RT.

    Таким образом Данюк прокомментировал заявление министра финансов США Джанет Йеллен о намерении западных стран применять жесткие меры в отношении государств, нарушающих мировой экономический порядок.

    «Это свидетельство бессилия. Страна, которая в себе уверена, не будет говорить, что попытается карать нарушителей экономического порядка», — считает член ОП.