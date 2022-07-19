Член ОП Данюк заявил, что санкционная политика США провалилась
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк назвал провальной нынешнюю санкционную политику США. Об этом написал RT.
Таким образом Данюк прокомментировал заявление министра финансов США Джанет Йеллен о намерении западных стран применять жесткие меры в отношении государств, нарушающих мировой экономический порядок.
«Это свидетельство бессилия. Страна, которая в себе уверена, не будет говорить, что попытается карать нарушителей экономического порядка», — считает член ОП.