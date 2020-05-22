Член ОНК рассказал о содержании в СИЗО украинца, обвиняемого в шпионаже

По данным издания, Ширинг попросил прислать ему зубные протезы, которые остались у него дома в Феодосии, без них «арестованный не может нормально есть».

«Денег на лицевом счете у него тоже нет, так что оплатить их изготовление ему нечем. Жена Ширинга под домашним арестом, выслать протезы в Москву не может», — уточнил правозащитник.