Член ОНК рассказал о содержании в СИЗО украинца, обвиняемого в шпионаже
Представитель ОНК рассказал, как содержится в СИЗО «Лефортово» украинец Константин Ширинг, которого обвинили в шпионаже. Об этом сообщил RT.
По данным издания, Ширинг попросил прислать ему зубные протезы, которые остались у него дома в Феодосии, без них «арестованный не может нормально есть».
«Денег на лицевом счете у него тоже нет, так что оплатить их изготовление ему нечем. Жена Ширинга под домашним арестом, выслать протезы в Москву не может», — уточнил правозащитник.