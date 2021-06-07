В Японии совершил самоубийство член Олимпийского комитета. Связано ли решение 52-летнего главы бухгалтерского отдела уйти из жизни с подготовкой к международным соревнованиям, неизвестно.

Тело члена Олимпийского комитета было найдено в понедельник, 7 июня, сообщил японский телеканал Nippon TV.

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году не будут отменять, даже если в столице Японии введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Оргкомитет Игр в Токио 20 марта решил, что главные спортивные соревнования пройдут без иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса. Россиянам, которые купили билеты на соревнования, уже вернули деньги. А японских болельщиков допустят на Олимпиаду при отрицательном тесте на коронавирус.

Российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР из-за санкций WADA. Форма национальной сборной вызвала скандал из-за использования цветов российского триколора на ней. Олимпийский комитет России отметил — несмотря на критику, форму российских спортсменов менять не будут, ее согласовал МОК.

Спортивный арбитраж запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом РФ до 2022 года. Им также нельзя использовать национальные гимн, эмблемы и символы.