Член научного совета при ООН Бредихин: мечты Польши стать «газовой державой» провалились | 360°

Мир 19 сентября 2022, 21:36 Поделиться Telegram

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Viber Член научного совета при ООН Бредихин: мечты Польши стать «газовой державой» провалились

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Польша хотела стать «газовой державой» и поставлять норвежский газ Прибалтике и Украине, однако эти планы сорвались из-за планов Норвегии остановить поставки газа Великобритании. Об этом в разговоре с Runews сказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин.

Норвегия может остановить поставки газа Великобритании из-за проблем внутри страны, в частности засухи, дефицита энергии и нарастающих недовольств среди населения.

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«Это крах „великолепного“ проекта Польши. Она мечтала сталь газовой державой и „накормить“ норвежским газом Прибалтику и Украину. Кроме того, это удар по европейскому единству», - сказал Бредихин.

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