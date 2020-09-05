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    05 сентября 2020, 17:57

    Член координационного совета оппозиции Белоруссии рассказал об угрозе арестом

    Андрей Иванов

    Член президиума координационного совета Белоруссии Ольга Ковалькова рассказала, что на родине ей угрожали длительным арестом. Она назвала пытками все, что с ней происходило за последнее время. Сейчас Ковалькова находится в Польше.
    Член координационного совета оппозиции Белоруссии рассказал об угрозе арестом

    «Я на свободе. Но, к сожалению, я за границей своей страны. <…> Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго», — приводит ТАСС слова выступления Ковальковой на пресс-конференции в здании польского парламента в Варшаве.

    В конце августа Ковалькову арестовали в Белоруссии на 10 суток по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Она поблагодарила всех, кто помог ей освободиться. О том, что представительница белорусской оппозиции уехала в Польшу, стало известно 5 сентября.

    Ситуация в Белоруссии обострилась в день президентских выборов — 9 августа. ЦИК опубликовал данные голосования, согласно которым победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. После этого в стране начались массовые протесты и стычки с силовиками.

    Митинги продолжаются уже почти месяц. 5 сентября милиция задержала около 30 участников несанкционированных акций в Минске, сообщает НСН.

    Новости SMI.FM