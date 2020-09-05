Член координационного совета оппозиции Белоруссии рассказал об угрозе арестом

Член президиума координационного совета Белоруссии Ольга Ковалькова рассказала, что на родине ей угрожали длительным арестом. Она назвала пытками все, что с ней происходило за последнее время. Сейчас Ковалькова находится в Польше.

«Я на свободе. Но, к сожалению, я за границей своей страны. <…> Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго», — приводит ТАСС слова выступления Ковальковой на пресс-конференции в здании польского парламента в Варшаве.

В конце августа Ковалькову арестовали в Белоруссии на 10 суток по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Она поблагодарила всех, кто помог ей освободиться. О том, что представительница белорусской оппозиции уехала в Польшу, стало известно 5 сентября.

Ситуация в Белоруссии обострилась в день президентских выборов — 9 августа. ЦИК опубликовал данные голосования, согласно которым победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. После этого в стране начались массовые протесты и стычки с силовиками.

Митинги продолжаются уже почти месяц. 5 сентября милиция задержала около 30 участников несанкционированных акций в Минске, сообщает НСН.