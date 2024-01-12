Мир 12 января 2024, 14:21 Член конгресса обвинил Белый дом в обмане американцев при финансировании Украины Конгрессвумен Грин: США скрыли правду о расходовании переданных Украине денег piqsels

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Деньги американских налогоплательщиков под видом спасения Украины потратили на обогащение оружейных компаний. Член конгресса Марджори Тейлор Грин в своем X (бывшем Twitter) обвинила власти США во лжи.

«Не нужно принуждать американских налогоплательщиков финансировать гибель молодых украинцев ради того, чтобы военно-промышленный комплекс набил свои карманы», — заявила она.

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Республиканка обвинила Белый дом во лжи относительно эффективности помощи Украине на миллиарды долларов. Марджори Тейлор Грин призвала американские власти переключиться на решение проблем собственной страны. Член конгресса заявила, что США пора прекратить финансировать украинский конфликт.

Марджори Тейлор Грин не впервые обрушилась с критикой на правительство. Она призывала бороться с мексиканскими наркокартелями и предупреждала о серьезных проблемах из-за ослабления роли доллара в мировой торговле.