Член Госдумы прокомментировал законопроект США о продлении ДСНВ
Александр Шерин, первый зампред комитета Госдумы по обороне, оценил законопроект, предложенный американским сенатором Робертом Менендесом, о «немедленном продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)» и ограничении президента страны в действиях, наносящих ущерб договору. Он предлагает обязать власти США к этому. Об этом сообщил RT.
Шерин считает, что в США идет предвыборная кампания, поэтому оппоненты действующего президента страны Дональда Трампа должны делать все наоборот. Депутат не уверен, что количества голосов хватит для приятия данного законопроекта.
«Данный законопроект — здравая мысль. Нельзя смешивать экономические моменты и опасные игры с подобным видом вооружения», — заявил Шерин.