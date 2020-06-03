Член Госдумы прокомментировал законопроект США о продлении ДСНВ

Шерин считает, что в США идет предвыборная кампания, поэтому оппоненты действующего президента страны Дональда Трампа должны делать все наоборот. Депутат не уверен, что количества голосов хватит для приятия данного законопроекта.

«Данный законопроект — здравая мысль. Нельзя смешивать экономические моменты и опасные игры с подобным видом вооружения», — заявил Шерин.