Член Европарламента заявил о вмешательстве Китая в научную деятельность Европы

Член Европейского парламента от Франции Доминик Бильд обратилась в Еврокомиссию с просьбой защитить деятельность научного сообщества Европы от вмешательства Китая. Об этом написал RT.

В своем обращении Бильд отметила, что весной этого года общественные деятели Эстонии написали открытое письмо, в котором рассказали о действиях Китая по оказанию влияния на европейскую академическую сферу.

«В частности, подписавшие письмо призвали обеспечить создание средств для постоянного отслеживания китайской деятельности по оказанию влияния, а также для защиты иностранных граждан, находящихся в Европе, особенно лиц из Гонконга», — говорится в обращении парламентария.

Она добавила, что подобные опасения высказывались и в США.

Бильд призвала Еврокомиссию принять меры по защите работы научного сообщества Европы от китайского влияния.