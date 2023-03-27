Мир 27 марта 2023, 11:01 Член Европарламента от Румынии Грапини подняла вопрос об углублении Украиной канала на Дунае

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Член Европарламента от Румынии Мария Грапини поняла вопрос о решении Украины провести дноуглубление устья Быстрое в Дунайском биосферном заповеднике. Свое обращение она направила Еврокомиссии, написал RT.

Грапини задала вопрос, какие меры для защиты дельты реки будут приняты европейскими экологами. По ее словам, Еврокомиссия обязана обеспечить соблюдение международных конвенций и правил, включая применимые к природоохранной деятельности.

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Политик надеется, что Украина будет соблюдать действующие европейские и международные правила, в том числе и в экологических вопросах.