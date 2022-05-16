Член ЕП от Бельгии поднял вопрос о будущих тратах Евросоюза на Украину

Член Европейского парламента от Бельгии Том Вандендриссе поднял вопрос о сумме, которую Евросоюз планирует потратить на Украину в будущем. Об этом написал RT.

По словам депутата, ЕС намеревается взять на себя «основное бремя затрат», связанных с восстановлением украинских городов.

«Сколько денег ЕС собирается потратить на эти цели? Сколько ЕС уже выделил Украине за последние годы? Деньги на восстановление страны — это подарок или кредит Украине?» — спросил Вандендриссе.

Он также отметил, что Евросоюз готов создать фонд солидарности для финансирования восстановления Украины. Средства будут использоваться для инфраструктуры и обеспечения оказания государственных услуг.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с начала спецоперации Евросоюз предоставил Украине четыре миллиарда евро в качестве гуманитарной и прямой финансовой помощи.