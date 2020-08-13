Неизвестные обстреляли вертолет ВВС США. Один член экипажа ранен

В американском штате Вирджиния неизвестные обстреляли военный вертолет UH-1N Huey. Обстрел происходил с земли.

Как сообщает ABC, в результате пострадал один член экипажа. Вертолет выполнял обычную тренировочную миссию над Миддлбургом. Он находился на высоте около 300 метров, когда в его в борт попала пуля.

Вертолет UH-1N Huey, закрепленный за первой вертолетной эскадрильей на объединенной базе Эндрюс находился в учебном полете. Пострадавшему члену экипажа оказана медицинская помощь. Его уже выписали представитель военной базы

Экипаж воздушного судна был вынужден совершить аварийную посадку. Служба безопасности проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

На днях в Сирии неизвестные обстреляли незаконную базу США. Но в Пентагоне эту информацию не подтвердили.