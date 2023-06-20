Мир 20 июня 2023, 15:17 Член экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь Irish Sun: член экипажа пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа вышел на связь Pxhere

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Известный ирландский исследователь Рори Голден, принявший участие в миссии по спуску к останкам «Титаника» в батискафе, вышел на связь. Об этом сообщило издание The Irish Sun.

«Со мной все нормально. Прошу вас отказаться от предположений в вопросе того, кто еще находится на борту. Это неправильно и нетактично», — заявил он.

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Голден отметил, что команда в батискафе с нетерпением ожидает прибытия спасателей.

«Мыслите позитивно, как мы. Наши возможности по доступу в Интернет сильно ограничены, нам необходимо сохранить пропускную возможность в Сети, чтобы координировать все предпринимаемые усилия», — добавил исследователь.

Бастискаф пропал в водах Атлантического океана 19 июня при спуске к «Титанику», писал RT. СМИ сообщали, что на борту глубоководного корабля находятся Голден, директор компании OceanGate Expedition Стоктон Раш, Поль-Анри Наргеоле и миллиардер Хэмиш Хардинг.