  • Член «Единой России» задержан в Херсонской области — СБУ

    05 декабря 2019, 02:05

    Анастасия Кукова

    Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, произведенном на территории Херсонской области. Заведено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.
    Член «Единой России» задержан в Херсонской области — СБУ

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    Как сообщается на сайте СБУ, Кучерявому грозит от трех до пяти лет тюрьмы. «Активный сторонник аннексии Крыма» был задержан на границе с полуостровом.

    «Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии „Единая Россия“ планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта», — сообщила служба.

    Об Игоре Кучерявом в СБУ известно, что в 2014 году он принимал активное участие в организации блокпостов в Севастополе и причастен к охране общественного порядка. Единорос также был награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».

    СБУ пообещала продолжить следственные действия.