Член «Единой России» задержан в Херсонской области — СБУ
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Как сообщается на сайте СБУ, Кучерявому грозит от трех до пяти лет тюрьмы. «Активный сторонник аннексии Крыма» был задержан на границе с полуостровом.
«Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии „Единая Россия“ планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта», — сообщила служба.
Об Игоре Кучерявом в СБУ известно, что в 2014 году он принимал активное участие в организации блокпостов в Севастополе и причастен к охране общественного порядка. Единорос также был награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».
СБУ пообещала продолжить следственные действия.