Член бундестага предложил заключить сделку с Россией по газовому вопросу

Германии следует санкционировать запуск газопровода «Северный поток — 2», если власти России согласятся вновь принимать оплату за поставки энергоресурсов в евро. С этим предложением выступил лидер немецкой политической партии «Альтернатива для Германии», член комитета бундестага по международной политике Тино Крупалла, написало РИА «Новости».

«Аргумент об оплате в евро в обмен на запуск „Северного потока — 2“ мог бы стать хорошей идеей», — заявил он.

Политик подчеркнул, что его партия не допустит раскола сложившихся отношений на континенте из-за ограничений, наложенных в рамках санкций.

Строительство магистрального газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию завершилось в декабре 2021 года. После начала специальной операции РФ на Украине немецкие власти объявили о приостановке процесса сертификации проекта.

Указ президента России Владимира Путина о поставках газа за рубли для недружественных стран вступил в силу 1 апреля.