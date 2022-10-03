Вотум недоверия призвали вынести Трасс в парламенте Британии | 360°

Мир 03 октября 2022, 03:36 Поделиться Telegram

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Viber Вотум недоверия призвали вынести Трасс в парламенте Британии Bloomberg: в парламенте Великобритании призвали провести вотум недоверия премьеру Трасс Pxhere.com

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Член британского парламента намерен обратиться к председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии, премьер министру Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Член парламента, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что он так обеспокоен подходом Трасс, что будет писать письмо <…> Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия ей в качестве лидера партии», — указано в материале.

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Премьер имеет годовой иммунитет от вотума недоверия, согласно правилам партии. Но член парламента выразил надежду на то, что порядок можно поменять, если достаточное количество депутатов также как он направят письма.

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«Тем не менее, достичь такого количества, которое бы вынудило Брейди действовать, <…> непросто», — указало агентство.

На американском сайте ранее появились личные номера мобильных телефонов Лиз Трасс, а также еще 25 членов кабинета министров Великобритании. За показ закрытой информации администрация портала просит 6,49 фунта стерлингов, что равняется 436 рублям.

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