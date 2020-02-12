Чижов заявил, что в отношениях России и ЕС вряд ли будут прорывы

Чижов иронично подчеркнул, что благодаря европейским партнерам, ему и коллегам пришлось работать в День дипломатического работника.

Он сообщил, что ЕС позаботился о том, чтобы они не остались без работы. По его словам, не стоит ожидать прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, пишет ФАН.