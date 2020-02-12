Чижов заявил, что в отношениях России и ЕС вряд ли будут прорывы
Владимир Чижов, постоянный представитель России при ЕС, считает, что не стоит в ближайшем будущем ждать прорывов в отношениях России и Евросоюза. Хотя возможности для этого есть, написало РИА «Новости».
Чижов иронично подчеркнул, что благодаря европейским партнерам, ему и коллегам пришлось работать в День дипломатического работника.
Он сообщил, что ЕС позаботился о том, чтобы они не остались без работы. По его словам, не стоит ожидать прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, пишет ФАН.