Чижов уличил Европарламент в попытке влияния на российскую политику

В Европарламенте надеются повлиять на российскую политику, выпустив рекомендации о возможном непризнании итогов выборов в РФ. Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» назвал эту попытку нескрываемой.

Дипломат обратил внимание на тот факт, что в рекомендациях идет речь как о недостатках нынешней власти в России, так и о понравившейся бы евродепутатам.

«Двух мнений быть не может, потому что они сами откровенно пишут. Там написано <…> как должна выглядеть та власть, которая евродепутатам понравится, что она должна выполнять предписания Брюсселя», — заметил Чижов.

В рекомендациях говорится и о необходимости быстрее менять российское избирательное законодательство и расширять возможности участия оппозиции, добавил он.

Резолюция носит рекомендательный характер. Страны — члены ЕС самостоятельно примут решение о признании или непризнании выборов, заключил Чижов. Депутаты Европарламента в рекомендации постарались предвосхитить негативную оценку парламентских выборов в РФ без уточнения, кто признает процесс прошедшим с нарушениями.

«Я бы не преувеличивал значение нынешнего бумаготворчества европейских депутатов», — сказал дипломат.