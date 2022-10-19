Читатели Welt назвали Путина защитником России | 360°

Мир 19 октября 2022, 10:39 Читатели Welt назвали Путина защитником России Читатели Welt поддержали Путина после оценки экспертом спецоперации как рискованной игры пресс-служба Кремля

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Немецкий военный историк Зенке Найтцель назвал спецоперацию России на Украине рискованной игрой президента страны Владимира Путина. В ответ читатели немецкого издания Welt встали на сторону политика и обвинили США и Европу в усугублении конфликта.

«Путин не играет в игру, он защищает свою страну», — написал один из пользователей.

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Другой читатель отметил, что российский президент часто объяснял западным политикам позицию по текущей ситуации. Также пользователь напомнил о стремлении Путина защищать безопасность своей страны. Читатель заявил, что игроком в данном контексте является не Россия, а США. По его мнению, Штаты используют Украину в качестве пешки на выдуманной ими шахматной доске.

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Еще один комментатор написал, что правительство его страны подвергает свое государство и население куда большему риску по сравнению с Россией, ввязываясь в вооруженный конфликт на территории Украины.