Читатели Welt назвали Путина защитником России | 360°

19 октября 2022, 10:39
Читатели Welt назвали Путина защитником России
Читатели Welt поддержали Путина после оценки экспертом спецоперации как рискованной игры
Немецкий военный историк Зенке Найтцель назвал спецоперацию России на Украине рискованной игрой президента страны Владимира Путина. В ответ читатели немецкого издания Welt встали на сторону политика и обвинили США и Европу в усугублении конфликта.
«Путин не играет в игру, он защищает свою страну», — написал один из пользователей.
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Другой читатель отметил, что российский президент часто объяснял западным политикам позицию по текущей ситуации. Также пользователь напомнил о стремлении Путина защищать безопасность своей страны. Читатель заявил, что игроком в данном контексте является не Россия, а США. По его мнению, Штаты используют Украину в качестве пешки на выдуманной ими шахматной доске.
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Еще один комментатор написал, что правительство его страны подвергает свое государство и население куда большему риску по сравнению с Россией, ввязываясь в вооруженный конфликт на территории Украины.
Германия
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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