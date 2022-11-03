Читатели турецкой газеты пришли в восторг от видео с Путиным и солдатом Президентского полка | 360°

Мир 03 ноября 2022, 18:50 Читатели турецкой газеты пришли в восторг от видео с Путиным и солдатом Президентского полка Читатели газеты Haber 7 восхитились поведением солдата во время визита Путина Публичное достояние

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Читателей турецкой газеты Haber 7 восхитились кадрами, на которых солдат российского Президентского полка встречает президента Владимира Путина в Кремле. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах солдат показал идеальную выправку, когда глава государства вошел в двери Кремля. Пользователи Сети отметили, что такое усердное исполнение своей работы доказывает уважение россиян к Путину.

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«Это великолепное здание олицетворяет мощь России. Особенно обратила внимание на солдата. Очень хорошо выглядит и, что важно, уважает своего президента», — сказал один из пользователей.

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Другой отметил, что жест солдата показывает российскую дисциплину. Он подчеркнул, что другим странам стоит брать пример в вопросе воспитания личного состава.

«Почти идеальный прием, такой у них стиль», — прокомментировал видео еще один читатель.

Кадры были сделаны во время официального визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. По данным газеты, видео посмотрело уже порядка 30 миллионов человек.

Накануне Московская галерея Stargift выставила на продажу шайбу с автографом Владимира Путина. Ее оценили в один миллион 400 тысяч рублей. По словам организаторов, вырученные средства пойдут на благотворительность.