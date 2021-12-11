Читателей газеты Times удивил призыв главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса обучить военных вести боевые действия в условиях Арктики из-за «активности России».

По мнению политика, для этого британским солдатам нужно научиться выживать на холоде до -40 градусов, сообщила «Газета.ru».

Как предположили читатели материала, Уоллес с такими предложениями находится «даже не в Лапландии, а в стране грез». Некоторые комментаторы отметили, что «армия ищет, чем бы ей заняться». При этом по мнению одного из пользователей, войну с Россией вести нельзя, поскольку это «не в национальных интересах» Великобритании.

Ряд комментаторов в шутливой форме предложил набрать в национальную армию северян. По их мнению, они смогут воевать без специальной одежды.

Власти Киева и их западные партнеры начали готовиться к военной провокации против России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Он высказал предположение, что таким образом российские оппоненты хотят убить сразу двух зайцев: помешать запуску газопровода «Северный поток — 2» и оправдать украинские беды началом войны.