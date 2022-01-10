Читатели The Times отреагировали на статью об активности российского подводного флота

Читатели The Times резко отреагировали в комментариях на статью, в которой идет речь об активности российского подводного флота. Внимание на это обратило «Утро.ру».

В частности, комментаторам не понравилась позиция начальника штаба обороны Великобритании Энтони Радакина. Он заявил, что российский подводный флот стремится не только подавить соперников, но и влиять на весь мир путем повреждения кабелей, по которым проходит интернет-трафик. Радакин не исключил, что российские подводные лодки нацелены на повреждение систем, пролегающих в Атлантическом океане и протянутых в сторону Великобритании.

Пользователи назвали опасения Радакина беспочвенными и сочли их предлогом для отвода глаз от реальных проблем.

«Анахроническая паранойя, характерная для холодного противостояния. И антироссийская мания, которой болен Запад. Сами виноваты, что Россия сблизилась с Китаем. Последний — основной покупатель сибирского и казахстанского газа», «Минобороны просто накручивает для оправдания войны. Неужели снова кто-то на такое поведется», — написали комментаторы.