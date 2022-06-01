Читатели британской газеты The Guardian прокомментировали колонку журналиста Саймона Дженкинса, который написал о том, что санкции в отношении России являются бессмысленными. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам читателей, Россия сумела нарастить свои доходы после введения санкций, при этом те, кто живет на Западе, наоборот, становятся беднее, рассказало ИА Nation News.

«Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы страдаем», «Санкции вызывают голод во всем мире», «Экономическими санкциями ничего не добиться, кроме усиления страданий простых людей», «Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?» — написали они.

Читатели газеты также добавили, что европейцы вынуждены оплачивать антироссийские политические ставки своих руководителей.