Читатели немецкого издания Die Zeit не одобрили открытое письмо 73-х немецких аналитиков о действиях России в отношении Украины. По их словам, на самом деле Украина является источником напряженности в Европе. Об этом сообщило ИА Nation News.

Житель Германии, который читает Die Zeit, заявил, что в западных СМИ лишь тиражируются фейковые новости о «вторжении» России на территорию Украины, однако никаких подтверждений они не имеют.

«Напыщенность или фактическая полная некомпетентность позволяют этим так называемым „экспертам“ приходить к совершенно неверным оценкам ситуации», — указал еще один комментатор.

Ранее НАТО предложил России провести встречи на тему безопасности в Европе, включая обсуждение ситуации вокруг Украины. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.