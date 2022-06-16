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    16 июня 2022, 03:13

    Читатели Le Figaro разозлились на Зеленского из-за оскорблений и непомерных требований

    Полина Созыкина

    Непрекращающиеся требования Владимира Зеленского и неопределенность с визитом на Украину президента Франции Эммануэля Макрона разозлили читателей газеты Le Figaro. Они активно комментировали статью, где расписаны усилия Макрона по урегулированию конфликта на Украине.

    Читатели Le Figaro разозлились на Зеленского из-за оскорблений и непомерных требований

    Издание пишет, что с начала спецоперации в Донбассе французский лидер поддерживал контакты с главами обеих стран, но так и не поехал в Киев. Ранее СМИ писали, что президент Франции готовит визит на Украину, однако Макрон опроверг эту информацию. Он заявил, что необходимы «новые дискуссии» и призвал Зеленского к переговорам с Россией.

    Читателей возмутило поведение украинского лидера, который требует от Запада оружие, и в то же время проявляет неуважение к союзникам.

    «С самого начала Зеленский стремился вовлечь нас в этот конфликт <...> И почему-то этот комик с сомнительной репутацией по имени Зеленский на нас же и орет, нас же и оскорбляет, потому что нашей помощи ему всегда мало», — написал один из комментаторов.

    Он отметил, что пока Зеленский требует высокотехнологичного оружия, французы страдают от стремительного роста цен. Юзер призвал не церемониться с Киевом и не идти на поводу у главы Еврокомиссии.

    Другой читатель предположил, что Зеленский не хочет принимать Макрона, принуждая его поставлять больше оружия.

    «Таким образом Макрон как бы оплатит свой входной билет на саммит с Зеленским. Посмотрим, решится ли он увеличить госдолг ради того, чтобы предложить это самое оружие Киеву», — отметил комментатор.