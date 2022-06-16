Читатели Le Figaro разозлились на Зеленского из-за оскорблений и непомерных требований

Непрекращающиеся требования Владимира Зеленского и неопределенность с визитом на Украину президента Франции Эммануэля Макрона разозлили читателей газеты Le Figaro. Они активно комментировали статью, где расписаны усилия Макрона по урегулированию конфликта на Украине.

Издание пишет, что с начала спецоперации в Донбассе французский лидер поддерживал контакты с главами обеих стран, но так и не поехал в Киев. Ранее СМИ писали, что президент Франции готовит визит на Украину, однако Макрон опроверг эту информацию. Он заявил, что необходимы «новые дискуссии» и призвал Зеленского к переговорам с Россией.

Читателей возмутило поведение украинского лидера, который требует от Запада оружие, и в то же время проявляет неуважение к союзникам.

«С самого начала Зеленский стремился вовлечь нас в этот конфликт <...> И почему-то этот комик с сомнительной репутацией по имени Зеленский на нас же и орет, нас же и оскорбляет, потому что нашей помощи ему всегда мало», — написал один из комментаторов.

Он отметил, что пока Зеленский требует высокотехнологичного оружия, французы страдают от стремительного роста цен. Юзер призвал не церемониться с Киевом и не идти на поводу у главы Еврокомиссии.

Другой читатель предположил, что Зеленский не хочет принимать Макрона, принуждая его поставлять больше оружия.

«Таким образом Макрон как бы оплатит свой входной билет на саммит с Зеленским. Посмотрим, решится ли он увеличить госдолг ради того, чтобы предложить это самое оружие Киеву», — отметил комментатор.