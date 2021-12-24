Читатели Le Figaro раскритиковали главу МИД Германии за беспокойство о России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявления главы МИД Германии Анналены Бербок. Издание сообщило, что министр выразила обеспокоенность после обещания президента РФ Владимира Путина об адекватных мерах на агрессивные действия Запада. В ответ пользователи посоветовали ей беспокоиться о газе в ЕС, а не об Украине.

В материале газеты говорится, что Бербок указала на необходимость вести диалог с Россией при каждой малейшей возможности. Один из комментаторов назвал министра безответственной представительницей «зеленых» и выразил недоумение в связи с тем, что она участвует в реальной политике, написало РИА «Новости».

«Недостача российского газа <…>, когда ветряные турбины выйдут из строя, ее не беспокоит?» — поинтересовался он. В ответ другой участник обсуждения пошутил, что в таком случае экологи всех спасут, потому что в ЕС есть ветряные турбины и солнечные батареи.

«Анналена Бербок пожинает только то, что сеет. Она открывает для себя дипломатию и строит из себя крутую. <…> до сих пор она не брала на себя ни одной серьезной ответственности», — заметил еще один читатель.

В комментариях также напомнили о кризисе из-за размещения советских ракет на Кубе в 1962 году. По мнению автора сообщения, теперь драма происходит не на Кубе, а у границ России.

«Понятно, что после многократных продвижений НАТО на восток вопреки обещаниям <…> русские говорят: „С нас хватит!“ И их можно понять», — пояснил он.