Читатели Le Figaro обвинили Украину в срыве зерновой сделки | 360°

30 октября 2022, 03:16
Читатели Le Figaro обвинили Украину в срыве зерновой сделки
Le Figaro: французы назвали Украину виновной в срыве зерновой сделки
Французы поддержали Россию, которая приостановила участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь. Мнение людей, которые обвинили Украину в срыве соглашения, опубликовало издание Le Figaro.
Многие пользователи назвали решение Москвы логичным, при этом они обвинили Киев в срыве соглашения, от которого зависит благосостояние многих стран.
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«Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна», — пишет комментатор Anou-Nimat.
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Другой читатель считает, что Евросоюз фактически саботировал сделку, не предоставив России возможность застраховать поставки.
«Обычный обман со стороны диктаторов из ЕС», — подытожил он.
Еще один юзер также считает президента Украины виновным в приостановке сделки, предположив, что больше всего от этого пострадает Африка.
«Она не может дать ему оружие. Так что ему все равно», — подчеркнул пользователь Сети.
Минобороны РФ сообщило о приостановке участия России в зерновой сделке. По данным ведомств, украинские боевики направили дроны на корабли, которые обеспечивали безопасность прохода судов с украинским зерном.
Украина
Франция
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