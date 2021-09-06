Читатели Jiji Press возмутились реакцией японских властей на слова Путина об ОЭЗ на Курилах

Читателей японского издания Jiji Press возмутил ответ правительства на заявление российского президента Владимира Путина о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. Некоторые интернет-пользователи заявили, что такая реакция является упаднической.

«Нечего без конца выражать сожаление. Нужно действовать!» — заявил пользователь yut.

Другой комментатор высказал мнение, что нужно больше денег, а также человеческих возможностей направлять на острова и показывать участие в их развитии.

Японцы отметили однообразие реакций своих властей на различные шаги России относительно островов.

«Вся программа этого Като уже набила оскомину. А может Кацунобу Като сказать что-нибудь еще?» — задался вопросом del.

Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) анонсировал создание беспрецедентного налогового режима для бизнеса на Курильских островах. Он рассказал, что бизнесменов освободят от налогов на прибыль, землю, имущество на десять лет. Кроме того, им снизят страховые взносы, возможны и таможенные льготы.

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что подобная идея не совпадает с позицией японских властей. Он выразил, сожаление по поводу этой инициативы, написало РИА «Новости».