Читатели Jiji Press назвали виновника в «наступательности России» на Японию

Японские читатели портала Jiji Press оценили негативно итоги правления премьер-министра Есихидэ Суги. Ранее СМИ сообщили, что он собрался уйти в отставку в ближайшие месяцы.

Большинство комментаторов оценили деятельность премьера негативно. В том числе, они осудили постоянные попытки Японии «слепо следовать за США».

«У нас же есть свое Министерство иностранных дел, есть свой министр», — написал пользователь с ником Shin ichiro.

С ним согласились другие комментаторы: они уточнили, что нахождение в фарватере Вашингтона ослабляет позиции Японии на мировой арене. При этом некоторые отметили, что премьер не просто ничего не добился, но и разрушил все успехи своего предшественника Синдзо Абэ. Речь шла, в том числе, про «скромные» успехи в области взаимодействия с Россией.

«А в отношениях с Россией мы стали еще слабее. Только и можем, что поддаваться ее наступательности!» — написал пользователь с ником sgy.

С вмешательством США связали и сложную ситуацию вокруг Курильских островов. пользователь jcr отметил, что влияние США не позволяет Японии «активничать» с Россией.

«Пока мы застряли с продвижением этой проблемы, как бы нас самих не захватили!» — написал он.

Вопрос о принадлежности Курильских островов считается главным препятствием в отношениях России и Японии уже десятки лет. В 1956 году СССР и Япония заключили Совместную декларацию — Москва согласилась рассмотреть возможность Токио острова Хабомаи и Шикотана, но только при условии подписания мирного договора. Однако дальнейшие переговоры ни к чему не привели.