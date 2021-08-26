Читатели «Гласове» высмеяли главу МИД Болгарии после призыва к деоккупации Крыма

Читатели болгарской газеты «Гласове» подвергли критике главу Министерства иностранных дел Болгарии Светлана Стоева. Все дело в том, что на «Крымской платформе» он призвал к деоккупации полуострова.

Стоев во время саммита заявил, что Болгария поддерживает суверенитет Украины.

«Деоккупация Крыма и регулирование конфликта в Восточной Украине должны остаться на передовом месте в международной повестке дня», — подчеркнул он. Его процитировало Radio Bulgaria.

Один из читателей газеты «Гласове» заявил, что вошедшие в 46-е народное собрание партии объединяет то, что они являются профессиональными русофобами.

«Если вас устраивает готовность болгарского МИД участвовать в политических и военных объединениях против России, продолжайте за них голосовать», — отметил он.

Другой предложил главе МИД брать винтовку в руки и освобождать Крым. Еще один комментатор назвал заявление министра пустыми разговорами. Он отметил, что вступление НАТО и ЕС негативно повлияло на отношения Болгарии и России.

«Болгария заразилась стокгольмским синдромом», — резюмировали читатели.

Саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос возвращения полуострова Украине. В форуме участвовали 44 государства и международные организации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал «Крымскую платформу» бесперспективной.