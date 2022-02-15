Читатели Die Zeit назвали наглыми требования посла Украины в Берлине о поставках ракет

Власти Украины обратились к Германии с просьбой выделить им 12 тысяч противотанковых ракет для отражения наступления российских войск. Как сообщила газета Die Zeit, с таким заявлением выступил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Дипломат заявил, что на сегодняшний день сложилась драматическая ситуация, которая развивается по наихудшему сценарию.

Федеральное правительство Германии уже несколько раз отказывало Украине в поставках оружия. Кроме того, кабмин запретил странам Балтии передавать Киеву немецкие военные комплексы. Совсем без помощи Германия Украину не оставляет и передает ей оборудование для разминирования, защитные костюмы, мобильные госпитали и просто помогает деньгами.

Требование Мельника о передаче Украине летального вооружения возмутило читателей Die Zeit. В комментариях пользователи посоветовали дипломату «прекратить попрошайничество».

«Сколько еще раз вы хотите спросить и получить „нет“?» — поинтересовался один из комментаторов.

Еще один читатель сравнил заявления Мельника и президента Украины Владимира Зеленского с плохим и хорошим полицейскими. Пока дипломат заявляет о напряженной обстановке, украинский лидер сообщает, что ситуация находится под контролем.

«Он может купить оружие в другом месте. Но он не хочет. Он хочет, чтобы вы из Германии и бесплатно. Я бы уже указал парню на дверь», — добавил еще один читатель.

Один из комментаторов предложил купить ему новый автомобиль Porsche. Если Евросоюз выделил Украине 17 миллиардов евро, то почему на эти деньги не могут рассчитывать простые европейцы.

Не обошли читатели стороной и недавние заявления посла о недостаточности экономической помощи Германии для Украины.

«Совсем недавно Мельник издевательски заметил, что немецкая экономическая помощь Украине находится лишь на уровне Конго. А чем украинцы лучше бедных людей в Республике Конго, которых, кстати, вдвое больше, чем жителей Украины?» — отметил читатель.

Другой пользователь заявил, что Украина поставила себя в такое положение, что весь Евросоюз оказался у нее в заложниках и вынужден ей помогать. Выход из этой ситуации только один: страна должна объявить себя нейтральной в военном отношении.

Германия стала одной из европейских стран, которая отказалась от поставок оружия на Украину. Как пояснила министр обороны страны Кристина Ламбрехт, правительство пришло к единому мнению, что поставки вооружений не приблизят разрешение начавшегося конфликта.

Вместо этого Германия передала властям Украины полевой госпиталь, аппараты искусственной вентиляции легких и организовала медицинские курсы для специалистов.