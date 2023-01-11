Мир 11 января 2023, 09:49 Читатели Die Welt захотели оставить главу МИД ФРГ в Харькове Die Welt: новость о визите главы МИД Германии Бербок в Харьков рассмешила читателей РИА «Новости»

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала скорый визит в Харьков. Это известие спровоцировало волну острых шуток у читателей немецкого издания Die Welt.

Часть читателей начала недоумевать, зачем Бербок вообще решила посетить Харьков.

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«Она не умеет стрелять и не может управлять военной техникой», — написал пользователь Carl S.

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Часть пользователей и вовсе захотела, чтобы Бербок не возвращалась из Харькова.

«Может ли она, пожалуйста, остаться там?» — написала Kristina K.

Также он отметил, что поездка политика только растратит бюджет страны, который складывается из налогов. Подобного мнения придерживаются еще несколько читателей. Они написали, что главе МИД Германии стоит обратить внимание на внутренние проблемы собственной страны или хотя бы сменить риторику и выступить посредником в переговорах между конфликтующими сторонами.

Еще один читатель предположил, что глава МИД ФРГ накормит местных военнослужащих веганским супом и расскажет о грузовых велосипедах.