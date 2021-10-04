Читатели Die Welt назвали Украину несостоявшимся государством

Читатели немецкой газеты Die Welt выступили с критикой инициативы создания военной учебной миссии Евросоюза на Украине. Некоторые заявили, что Германия не обязана помогать Украине.

Газета 3 октября опубликовала материал об идее создать учебную миссию Европейского союза на Украине и добавила, что предложение в бундестаге поддержало консервативное крыло. В свою очередь посол Украины в Берлине Андрей Мельник попросил страны ЕС и Германию как можно быстрее приступить к реализации инициативы. Статья получила большой резонанс среди читателей.

«Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС», — заявил пользователь с ником Max S.

Другой пользователь Martin M высказал мнение о том, что Украина не должна быть проблемой для немцев, они должны решать свои трудности.

Некоторые напомнили о том, чем закончился опыт размещения войск ФРГ в Афганистане, в связи с этим выразили сомнения в том, что подобная идея будет успешно реализована на Украине.

«Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели», — написал Marion В.

Издание Welt am Sonntag ранее написало, что ЕС собирается развернуть свою военную миссию на Украине. Якобы она будет название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM).