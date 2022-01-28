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    28 января 2022, 12:42

    Читатели Der Spiegel предложили расформировать НАТО

    Полина Гребенщикова

    Читатели немецкого издания Der Spiegel, комментируя ситуацию вокруг переговоров по российским предложениям гарантий безопасности, предложили расформировать НАТО и создать новую аналогичную организацию в Евросоюзе. Об этом написала «Политика сегодня».

    По мнению комментаторов, в создавшейся напряженной ситуации виноваты США, поскольку они игнорируют факт расширения НАТО.

    «В происходящем кошмаре виноваты американцы. Чтобы предотвратить подобное в будущем, следует распустить НАТО и создать в ЕС свою оборонительную организацию», — написал один из пользователей.