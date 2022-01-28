Читатели Der Spiegel предложили расформировать НАТО

Читатели немецкого издания Der Spiegel, комментируя ситуацию вокруг переговоров по российским предложениям гарантий безопасности, предложили расформировать НАТО и создать новую аналогичную организацию в Евросоюзе. Об этом написала «Политика сегодня».

По мнению комментаторов, в создавшейся напряженной ситуации виноваты США, поскольку они игнорируют факт расширения НАТО.

«В происходящем кошмаре виноваты американцы. Чтобы предотвратить подобное в будущем, следует распустить НАТО и создать в ЕС свою оборонительную организацию», — написал один из пользователей.