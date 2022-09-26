Читатели Daily Mail раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждение Путина | 360°

Мир 26 сентября 2022, 19:02 Поделиться Telegram

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Viber Читатели Daily Mail раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждение Путина Читатели газеты Daily Mail: Путин думает, что Трасс идиотка, он прав РИА "Новости"

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Читатели газеты Daily Mail эмоционально отреагировали на призыв премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что Запад должен игнорировать предупреждения президента РФ Владимира Путина. Заявление Трасс о продолжении введения антироссийских санкций и поддержки Украины вызвало бурю возмущенных комментариев.

«Путин думает, что она идиотка. Он прав», — заметил пользователь с ником Unpopulist.

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Его поддержал другой читатель, усомнившись, что слова главы Российского государства могут быть блефом.

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«Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями», — отметил он.

Третий комментатор выразил уверенность в том, что премьер-министр Великобритании просто повторяет желания США «в глобальной борьбе за сохранение своей гегемонии».

«Национальные интересы Великобритании для нее ничто», — резюмировал читатель газеты.

Ранее Трасс высказала мнение, что России никто не угрожает. Она подчеркнула, что Великобритания продолжит поддерживать Украину поставками военной техники.

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