Читатели Daily Mail раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждение Путина | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Мир

26 сентября 2022, 19:02

Читатели Daily Mail раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждение Путина

Читатели газеты Daily Mail: Путин думает, что Трасс идиотка, он прав

Читать 360tv в

Читатели газеты Daily Mail эмоционально отреагировали на призыв премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что Запад должен игнорировать предупреждения президента РФ Владимира Путина. Заявление Трасс о продолжении введения антироссийских санкций и поддержки Украины вызвало бурю возмущенных комментариев.

«Путин думает, что она идиотка. Он прав», — заметил пользователь с ником Unpopulist.

Реклама

Его поддержал другой читатель, усомнившись, что слова главы Российского государства могут быть блефом.

Реклама

«Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями», — отметил он.

Третий комментатор выразил уверенность в том, что премьер-министр Великобритании просто повторяет желания США «в глобальной борьбе за сохранение своей гегемонии».

«Национальные интересы Великобритании для нее ничто», — резюмировал читатель газеты.

Ранее Трасс высказала мнение, что России никто не угрожает. Она подчеркнула, что Великобритания продолжит поддерживать Украину поставками военной техники.

Великобритания

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама