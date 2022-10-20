Читатели Daily Mail поддержали Маккарти из-за заявления о сокращении помощи Украине | 360°

Мир 20 октября 2022, 10:28 Читатели Daily Mail поддержали Маккарти из-за заявления о сокращении помощи Украине Читатели Daily Mail одобрили слова сенатора США Маккарти о сокращении помощи Украине

Читать 360tv в

Ажиотаж у читателей британской газеты Daily Mail вызвало высказывание лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти. Он заявил о возможном сокращении военной помощи Украине после промежуточных выборов в Штатах.

«Самое время отозвать карт-бланш, выданный [президенту Украины] Зеленскому. После этого он начнет говорить о прекращении огня и мирных переговорах», — написал один из комментаторов.

Реклама

Другой задался вопросом, кто следит за бюджетом США и проверяет, как расходуются отдаваемые Украине средства. Третий пользователь предложил американским властям сказать, что у США больше нет денег на помощь киевскому режиму.

Реклама

«Мы не должны посылать ни пенни в другие страны! У нас свои проблемы, о которых нужно позаботиться в первую очередь!» — заявил четвертый читатель.

Ранее Маккарти выступил с предупреждением, что помощь Украине может сократиться. Это произойдет, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс США. Дело в том, что Республиканская партия не готова выделять украинским властям помощь в неограниченном объеме.