Читатели Daily Express предрекли споры в Европе за российский газ

В британской газете Daily Express вышел материал, в котором говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из России в Венгрию в обход страны. Читатели издания развернули полемику по этому поводу. Их мнения разделились, а некоторые даже высказались о риске стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.

По мнению автора статьи, ситуация, о которой шла речь в материале, отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе. Он указал также на рост беспокойства по поводу зависимости от российского газа, отметило РИА «Новости».

Эту точку зрения разделили некоторые пользователи, они посчитали, что Россия «зажала Евросоюз в тиски» намеренно.

«Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них — гражданами второго сорта в большой европейской семье», — написал в комментариях под статьей пользователь под ником JohnJ.

Но были и те, кто не согласился с обвинениями в адрес России, эти читатели принялись искать виновных в произошедшем у себя дома.

«Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был 1% от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России», — высказал свое мнению пользователь под ником Grazi.

«Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина — плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия», — высказался пользователь под ником Hey Ho.

Венгрия заключила контракт с компанией «Газпром» о поставках 4,5 миллиарда кубометров российского газа ежегодно. Это вызвало неудовольствие на Украине. Там заявили, что могут значительно сократить или вообще остановить транзит газа в Венгрию из-за этого договора.

Однако политолог Сергей Марков считает, что украинские власти, скорее всего, не будут мешать транзиту российского газа в Венгрию, несмотря на угрозы. Это может навредить самой Украине. В разговоре с «360» он отметил, что такое поведение Киева, наоборот, подталкивает европейские государства к сотрудничеству с Россией.