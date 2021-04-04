Читатели британского СМИ раскритиковали позицию Запада по Украине

Читатели британского издания Express в комментариях к материалу о якобы наращивании Россией военного присутствия на границе с Украиной раскритиковали подход Запада к ситуации в Донбассе.

В публикации говорилось, что Россия передислоцировала четыре тысячи военных к границе с Украиной, а Кремль якобы пригрозил НАТО увеличением контингента в случае вмешательства альянса.

«У России не будет никаких проблем с Украиной. Там все еще слишком много людей, которые хотят стать русскими», — написал один из пользователей.

Еще некоторые читатели обвинил в кризисе на востоке Украины именно Запад.

«Украина была независимым государством до тех пор, пока США и ЕС вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот», — высказал мнение пользователь под ником Username.

«Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства», — написал комментатор под ником Username Mk2.

ВСУ и войска НАТО во время совместных учений Defender Europe 2021 отработают сценарий войны с Россией. Об этом открытым текстом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Активная фаза учений пройдет в мае–июне. По словам Арестовича, основной фокус мероприятия — «это Балканы, Крым и все, что севернее Крыма».