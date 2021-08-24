Немцы раскритиковали канцлера Ангелу Меркель из-за угроз России ввести санкции. Многие считают, что Германия ничего не должна Украине и не стоит отодвигать свои потребности на второй план.

Немецкие пользователи с критикой обрушились на Меркель под статье издания Spiegel о ее словах по поводу санкций из-за использования «Северного потока-2» в качестве «политического оружия».

«Не понимаю в чем беда. Благодаря „Северному потоку — 2“ „Газпром“ избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Что Украина упустит миллиарды сборов? Газпром не несет ответственности за бюджет Украины. Между прочим, „Нафтогаз“ в прошлом незаконно перекрывал газовый кран и перенаправлял неоплаченный газ. Эта опция скоро будет недоступна», — написал пользователь с ником Aleksandar.

Пользователь под ником BeckySharp отметил, что его смущает подобострастная позиция немецкого правительства, будто они совершают преступление, соглашаясь на «Северный поток — 2».

«Разве все забыли, зачем „Северный поток —2“? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России», — отметил еще один пользователь.

Многие не понимают, почему Германия должна беспокоиться за бюджет Украины, когда власти страны должны сами озаботиться пополнением казны из других источников.