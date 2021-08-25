Читателей Die Zeit рассмешили заявления Зеленского на «Крымской платформе»

Международный саммит «Крымская платформа» — коллективное отрицание реальности. А заявления украинского президента Владимира Зеленского звучат как шутки. Такое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Zeit.

«При всем желании, как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», — написал пользователь под ником Zweispruch.

Другие комментаторы заявили, что Зеленский по-прежнему остается мастером по шуткам.

Читателей возмутило заявление украинского президента об обратном отсчете времени деокупации Крыма. Зеленский также пожаловался на Россию, которая, по его мнению, за семь лет превратила полуостров в неблагополучную военную базу. Другие участники мероприятия согласились с такой позицией и призвали исключить «легализацию аннексии».

Немцы назвали речи собравшихся внутриполитической пропагандой, отметив, что военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса с помощью военных действий.