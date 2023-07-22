Мир 22 июля 2023, 13:11 «Чистый блеф». В Крыму высказались об угрозе Украины устроить морскую блокаду полуострову Глава парламента Константинов: заявления Украины о морской блокаде Крыма — чистейший блеф РИА «Новости»

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Глава крымского парламента Владимир Константинов оценил заявление Минобороны Украины устроить морскую блокаду полуострову. В беседе с РИА «Новости» политик назвал это блефом и сравнил поведение киевского режима с кривлянием обезьян.

«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна ни кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим — ну что он может реально перекрыть?» — задался вопросом Константинов.

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Политик отметил, что у самих украинских властей для этого нет ни флота, ни авиации. Но при этом они могут нанести террористический удар по гражданским кораблям или объектам гражданской инфраструктуры, как это сделали с Крымским мостом. Но так киевский режим, подчеркнул Константинов, поступает и без всяких заявлений.

Украина заявила, что будет рассматривать все идущие в российские порты по Черному морю корабли как перевозящие грузы военного назначения. В Великобритании раскритиковали это решение. Страна выступила против расширения конфликта на черноморскую акваторию.