Мир 22 января 2024, 09:34 «Чисто политическая акция». Дуда обвинил Евросоюз в форсировании власти в Польше Дуда уличил ЕС в политических играх после блокировки финансирования при PiS Jakub Podkowiak/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Блокировка Евросоюзом почти 60 миллиардов евро на восстановление после пандемии коронавируса была попыткой форсировать власть в Польше. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда. Он также обвинил Европейский союз в политических играх, сообщил Bloomberg.

«Это была чисто политическая акция против предыдущих польских властей, попытка добиться смены правительства», — сказал он.

Реклама

По словам Дуды, нынешние события только подтверждают это. У польского лидера нет сомнений, в чем заключалась «блокировка средств плана устойчивости и восстановления».

Отстранив от власти националистическую партию «Право и справедливость» (PiS), премьер-министр Дональд Туск пообещал разблокировать постпандемические фонды ЕС. Таким образом он хочет демонтировать остатки восьмилетнего националистического правления, отметило издание.

«Но Дуда, обладающий правом вето, оказался самым большим препятствием на пути к пересмотру», — сообщил Bloomberg.

Туск вступил в конфликт с Дудой из-за попыток перетасовать руководство государственных СМИ, принять бюджет и уволить главного прокурора. Дуда назвал некоторые действия правительства незаконными и поклялся защищать свои президентские прерогативы.

Несмотря на то, что между двумя главными лицами страны установились натянутые отношения, премьер ранее заявил о необходимости иметь единую позицию по вопросам, касающихся Украины. По словам Туска, ситуация на Украине остается для Польши главным приоритетом в сфере безопасности. При этом президент Польши в новогоднем обращении не упомянул Украину.