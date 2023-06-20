Мир 20 июня 2023, 05:04 «Чистейшей воды расизм». Беженка с Украины возмутила немцев наглостью в адрес арабов Читатели Die Welt раскритиковали беженку с Украины за «превосходство» над арабами РИА «Новости»

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Читателей газеты Die Welt возмутили высказывания украинской беженки, отказавшейся сравнивать себя с арабами. В статье, посвященной трудоустройству украинцев в Германии, рассказывается о киевлянке Ольге, приехавшей с девятилетним сыном.

Украинка предъявила претензии, что ей в стране не предложили хорошо оплачиваемую работу. Из-за учебы сына в школе она может работать только три-четыре часа в день за 12 евро.

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«Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час», — высказалась женщина.

Фраза про арабов вызвала бурную реакцию читателей. Один сообщил, что не припомнит положительного опыта общения с украинцами, которые то и дело мухлюют на платных автостоянках, подтасовывая время, чтобы платить меньше или не платить вообще.

«Но, конечно, верх наглости — это то, о чем написано в этой статье. Как понимать слова об „беженцах-арабах“? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это — чистейшей воды расизм!» — возмутился читатель.

С ним согласился еще один пользователь, задавшийся вопросом, с чего украинцы вдруг взяли, что они лучше приехавших из арабской страны. И здесь важно, не кто откуда приехал, а как он ведет себя в чужой стране.

«А получается так: кто-то бежит от боевых действий, получает от нас все (крышу над головой, деньги на пропитание, одежду, возможность проводить досуг и т. д.)», — развил тему читатель.

И вместо того, чтобы сказать «спасибо» за безопасную и достойную жизнь, подаренную ему задаром, этот «кто-то» начинает предъявлять претензии, возмутился он.

«Если кто-то не платит тут налоги, то, конечно, он с удовольствием будет получать пособие по безработице, и работать ему не имеет смысла», — заключил еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что время, когда украинских беженцев встречали в Европе с распростертыми объятьями, прошло. Гостеприимство европейцев иссякло на фоне наглого и хамского поведения «гостей».