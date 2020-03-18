«Чистая спекуляция». Пушков отреагировал на слова Помпео о гибели турецких солдат

«Это элемент геополитической борьбы. Никакого отношения к тому, что действительно произошло в Идлибе, слова Помпео не имеют. Он просто пытается поощрить Турцию к отходу от России и новому сближению с США», — уточнил сенатор.

По его мнению, обвинение политика США надо оценивать «с точки зрения целей, которых добивается американская внешняя политика, а не с точки зрения истинности того, что говорит госсекретарь».

«Когда США убили Касема Сулеймани, Помпео заявил, что в Иране огромное количество людей поддержало это убийство, якобы понимая, что США — это силы добра», — пояснил Пушков.

Он отметил, что в Иране проходили демонстрации и митинги против Штатов.

«Но это не помешало Помпео заявить то, что не соответствовало действительности. Ему нужно было найти формулу для оправдания этого действия, потому что убийство Сулеймани было подвергнуто очень большой критике и в самих США», — добавил сенатор.

Член Совета Федерации убежден, что Помпео хочет вернуть Турцию на сторону США из-за «сближения Анкары и Москвы». По его словам, американский политик использует «чистую спекуляцию».

«Госсекретарь США прекрасно знает, что Россия не наносила удар по турецкой колонне. Но для того, чтобы спекулировать на этом, подыграть тем кругам в Турции, а они там достаточно сильны, которые выступают за более жесткую политику по отношению к России и новое сближение с США, Помпео делает такого рода заявления», — рассказал сенатор.

Он обратил внимание на то, что заявление Помпео — «это элемент геополитической борьбы за ориентацию Турции на мировой арене».

Ранее Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон уверен в вине России в гибели турецких военных в Идлибе.