Мир 20 июня 2023, 20:46 Число жителей Германии рекордно увеличилось за счет Украины Destatis: население Германии приблизилось к 84 млн из-за украинских беженцев РИА «Новости»

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Население ФРГ увеличилось в 2022 году на 1,12 миллиона человек до рекордных 84,4 миллионов, данный прирост во многом связали с притоком беженцев из Украины. Такими данными поделилось Федеральное статистическое ведомство Германии.

«Население Германии выросло на 1,3% (+1 122 000 человек) в 2022 году после незначительного увеличения на 0,1% (+82 тысячи человек) в предыдущем году», — указано в пресс-релизе.

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Согласно данным Destatis, на конец 2022 года в ФРГ жили 84,4 миллиона человек. По мнению аналитиков, такое развитие событий объясняется значительным ростом иммиграции до 1 455 000 человек, в основном спровоцированным перемещением беженцев из Украины. В 2021 году эта цифра составляла 329 тысяч прибывших в страну.

Ранее статистика ООН и Госстата Украины показала, что население Украины может сократиться к 2030 году до 24 миллионов человек. К 2100 году депопуляция страны может достигнуть практически половины от текущей численности. По мнению социологов, уехавшая из страны с началом конфликта молодежь останется в Европе.