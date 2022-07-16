Число жертв жары в Испании достигло 360

Жара в Испании, продолжавшаяся почти неделю, стала причиной смерти уже 360 человек. Такие данные о погибших в результате экстремально высокой температуры привели в Институте здоровья Карлоса III, сообщил сайт Temрo.

Температура в Испании за последнюю неделю достигала аномально высоких отметок. Столбик термометра поднимался до +45,7 градуса. Жертвами жары стали уже 360 человек.

В провинции Малага, популярной среди туристов, эвакуировали более трех тысяч человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за сильного лесного пожара, подступающего к Михасу. Испанские пожарные работают на износ, пытаясь справиться с полыхающими гектарами.

Лесные пожары разбушевались и на юго-западе Франции. К утру субботы из региона Жиронда эвакуировали свыше 12 тысяч человек. На борьбу со стихией бросили более тысячи пожарных, но пока даже такого количества оказалось недостаточно, чтобы взять пламя под контроль.