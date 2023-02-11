11 февраля 2023, 20:39
Число жертв землетрясения в Турции превысило 22 тысячи
Миндрав Турции: число жертв в стране из-за землетрясения увеличилось до 22 327
Число жертв в результате землетрясения на юго-востоке Турции продолжает расти. В Минздраве страны, уточнил ТАСС, озвучили цифру в 22 327 погибших.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа уточнил, что пострадавших в результате подземных толчков на данный момент 80 278 человек.
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Всего несколько часов назад президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о 21,8 тысячи погибших.
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Спасатели — около 160 тысяч человек — продолжают разбор завалов. В этом им помогают коллеги из ряда стран, в том числе из России. Сотрудники российского МЧС смогли отыскать живыми 44 человека за время своей работы в пострадавших населенных пунктах Турции.
Природная катастрофа полностью разрушила в стране более семи тысяч зданий.
Ранее Эрдоган заявил, что все университеты в Турции перейдут на дистанционное обучение. Студенческие общежития передадут тем, кто остался без дома.
Спасатели
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Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
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