Мир 11 февраля 2023, 15:46 Число жертв землетрясения в Турции превысило 21 тысячу человек Эрдоган: число погибших от землетрясений в Турции увеличилось до 21 043 РИА «Новости»

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Число жертв серии подземных толчков в Турции возросло до 21 043. Данные привел президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил ТАСС.

Турецкий лидер уточнил количество погибших по официальной статистике во время выступления на территории провинции Диярбакыр.

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«Число погибших составило 21 043», — сказал он.

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Эрдоган отметил, что еще 80 097 человек официально зарегистрированы как пострадавшие от землетрясений. Люди получили травмы и ранения различной степени тяжести.

По словам президента Турции, начавшаяся 6 февраля серия толчков в юго-восточной части Турции в три раза более разрушительна, по сравнению с событиями 1999 года. Тогда произошло сильное землетрясение в акватории Мраморного моря, которое унесло 18 373 жизни. В официально зарегистрированной статистике по пострадавшим числился 23 781 человек. Также землетрясение 1999 года нанесло урон 285 211 домам и 42 902 нежилым постройкам.