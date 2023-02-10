Мир 10 февраля 2023, 22:38 Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч Глава Минздрава Турции Коджа: число жертв землетрясения в стране возросло до 20,2 тысячи РИА «Новости»

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Количество погибших от землетрясения в Турции перешло рубеж в 20 тысяч. Как сообщило агентство Anadoluсо ссылкой на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджу, на данный момент погибшими считаются 20 213.

Число раненых тоже выросло — до 80 тысяч человек.

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Землетрясение на Ближнем Востоке магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля. В эпицентре оказалась турецкая провинция Кахраманмараш. Спустя девять часов ее накрыло новым толчком магнитудой 7,6. Разрушенными в Турции оказались более шести тысяч зданий. По сообщениям местных властей, еще не менее 90 тысяч построек находятся под угрозой обрушения.

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Спасатели продолжают вести поиски людей и разбирать завалы. Несмотря на то, что со дня катастрофы прошло несколько дней, информация о спасенных продолжает поступать. Сотрудники МЧС, которые помогают турецким коллегам, за прошлые сутки достали из-под завалов пять выживших человек.