Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 10 человек

Подземные толчки нанесли серьезный ущерб штату Оахака. На этой территории живут около 260 тысяч человек. По последним данным, в результате стихийного бедствия у берегов штата Оахака погибли 10 человек. В этом же регионе пострадали еще шесть человек, а двое получили травмы в Мехико.

Разрушены более двух тысяч домов, оползни произошли на восьми автомагистралях.

Губернатор штата призвал федеральные власти объявить в регионе чрезвычайное положение, отметил сайт «Дни.ру».

Изначально сообщалось о четырех погибших в результате землетрясения.

Разрушительное землетрясение произошло 23 июня в девяти километрах от города Эль Коюль. Очаг располагался на глубине 33 километра. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,7.