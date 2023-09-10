Мир 10 сентября 2023, 01:55 Число жертв землетрясения в Марокко выросло до двух тысяч Власти Марокко: число жертв землетрясения выросло до 2 012 человек YouTube

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Число погибших при землетрясении в Марокко превысило две тысячи, сообщили в МВД королевства. Более двух тысяч человек пострадали, передал информацию ТАСС.

По данным МВД королевства, погибли 2012 человек, еще 2059 марокканца пострадали. Из них 1404 человека находятся больнице в тяжелом состоянии.

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Случаи гибели людей зафиксировали в девяти провинциях и префектурах Марокко, больше всего жертв в провинциях Эль-Хауз, там погибли 1293 человека, и Тарудант, где зарегистрировали 452 жертвы.

От подземных толчков погибли люди также в Агадире, Азиляле, Большой Касабланке, Марракеше, Тингире, Уарзазате, Шишауа, Юсуфии и ряде других населенных пунктах и районах.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко 8 сентября. Эпицентр располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 27 километров.